Foto: Divulgação

Os policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) impediram um arrastão na Avenida Joaquim da Costa Lima com Rua Servidão no Vilar Novo, em Belford Roxo, na tarde de hoje, sexta-feira. Houve troca de tiros e um suspeito foi morto, outros três ficaram feridos.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (19) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.