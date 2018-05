Foto: Divulgação

No fim da tarde de ontem, na Rodovia BR-493, na altura do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. Oito pessoas foram presas, entre elas, dois militares do Exército. O grupo transportava em um carro Gol vinho um armamento pesado: armas, granadas, radiotransmissores e munições.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (23) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.