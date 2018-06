Policiais do 24°BPM fazem apreensão de armas e drogas

Foto: Divulgação

Os policiais do 24°BPM (Queimados) fizeram hoje, dia 14, uma apreensão de drogas e armas no bairro Brisamar, em Itaguaí. Durante a ação policial, dois menores de idade foram detidos e um suspeito foi morto após o confronto com os policiais. O homem foi socorrido no Hospital Municipal de Itaguaí, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

