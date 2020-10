Polícia vai ouvir maquinista de trem que atropelou menino em Caxias

O maquinista do trem que atropelou o menino Otávio Henrique de Almeida Lemos, de 6 anos, na última sexta-feira, nas imediações da Estação Saracuruna, em Duque de Caxias, vai ser ouvido pelo delegado da 60ª DP (Campos Elísios), Paulo Roberto Lima Freitas.

A distrital investiga se houve intenção de matar ou negligência por parte da madrasta, Tainá Rodrigues, que acompanhava o menino. A mãe da vítima já foi ouvida. Ela contou que é garota de programa e estava trabalhando no momento do crime.

A madrasta que acompanhava o menino até a casa da avó materna, em Santa Lúcia, em Caxias, contou que houve uma queda de energia e os dois foram caminhando pelas imediações da linha férrea. Ela disse ainda no depoimento que Otávio caminhou pelo trilho do trem, mas chegou a alertá-lo do perigo. Mas uma composição veio e o atingiu. Por conta da queda da energia, a câmera do local não estava funcionando.

Tainá foi presa em flagrante, mas responde ao processo em liberdade. Ela é investigada pelo crime de homicídio. A polícia apura se houve dolo, intenção de matar, ou se houve homicídio culposo (sem intenção de matar) por negligência da responsável.