Polícia usa técnica do rapel de helicóptero para prender traficantes numa casa em Seropédica, na Baixada

Uma operação das polícias Civil e Militar prendeu hoje (31) um casal de traficantes numa casa em Seropédica, na Baixada Fluminense. Os agentes usaram a tática de rapel do helicóptero para entrar no imóvel localizado no Jardim Maracanã e cumprir mandados de prisão e apreensão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave se aproxima da casa e os policiais descem por uma corda. Os agentes da 48ª DP (Seropédica) e equipes do 24º BPM (Queimados) cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara

de Seropédica.

Dentro do imóvel usado para monitoramento por traficantes, dois bandidos foram presos. Eles foram identificados como Ricardo da Silva Lemos e Ellen Soares da Silva. A ação acontece após dois meses de investigações, tempo em que os agentes da delegacia disfarçados e utilizando drones vigiaram os bandidos.

A casa tem muros altos e sistema de vigilância por câmeras. Do terraço, no terceiro andar, os traficantes davam ordens e visualizavam toda a rua. No local, as equipes também apreenderam equipamentos eletrônicos e de segurança que faziam o monitoramento do imóvel.

No fundo falso de um tanque foram encontrados ainda grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e aproximadamente R$ 4 mil em espécie. Os presos e o material apreendido foram levados para a distrital.