Polícia tenta identificar homem que estava com grávida encontrada morta e sem o bebê no ventre

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha para identificar e localizar o homem que aparece com a manicure Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, encontrada morta na linha do trem em setembro do ano passado. Ela estava grávida de oito meses, mas o feto não foi encontrado no ventre da vítima, segundo a perícia.

Imagens de uma câmera de segurança registraram os últimos momentos da manicure. Nas imagens divulgadas pelo jornal ‘Extra’, Thaysa aparece com o suspeito de envolvimento na morte dela. O homem veste um blusão e uma bermuda e caminha com Thaysa para a linha férrea. No meio do caminho ela tenta voltar, mas o homem a segura pelo pescoço e a obriga a caminhar na direção do local onde foi encontrada morta, na altura da Estação de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

Depois da morte e do primeiro exame que comprovou que não havia um bebê no ventre de Thaysa, um novo exame foi feito, depois do corpo ser exumado. Este novo exame também também comprovou o primeiro resultado.

A especializada tenta saber o que aconteceu com a criança que ela esperava. Qualquer informação pode ser repassada para a Polícia Civil ou para o Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.