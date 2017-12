Polícia procura suspeitos de integrar bando que matou três homens em Caxias

Foto: Divulgação/Portal dos Procurados

A polícia está a procura de dois suspeitos de terem matado três pessoas e baleado outras três num bar em Duque de Caxias. O crime, que aconteceu em outubro deste ano no estabelecimento comercial localizado na Estrada do Calundu, bairro Nossa Senhora do Carmo, teria tido a participação da dupla identificada como Michel Pinto de Melo, o Kinho, de 28 anos; e Luiz Felipe Nascimento Pereira, o Nino. Os dois já são considerados foragidos. O Portal dos Procurados lançou, na madrugada de hoje, um cartaz que estampa os rostos deles.

