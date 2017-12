Polícia procura criminoso que matou sargento da PM em Comendador Soares

Foto: Divulgação/Portal dos Procurados

A polícia busca pelo responsável de matar o policial militar Carlos Marcelo de Lima Souza, de 40 anos. O crime aconteceu ontem, na estação de trem de Comendador Soares, em Nova Iguaçu.

Para auxiliar nas buscas, o Portal dos Procurados lançou o cartaz “Quem Matou?”, que estampa o rosto do segundo sargento que foi assassinado. Uma recompensa de R$ 5 mil é oferecida por informações que levem à prisão do criminoso. Carlos é 124º policial morto em situação de violência no estado do Rio apenas em 2017.

