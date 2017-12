Polícia prende principal quadrilha de roubo de encomendas na Zona Sul

Foto: Divulgação

Três suspeitos foram presos na madrugada de hoje, acusadas de integrar uma quadrilha que roubava entregas de compras feitas pela internet na Zona Sul do Rio. Agentes da 13ª DP (Ipanema) prenderam Sergio Luiz Teixeira Machado, 38 anos, Antônio Carlos Monteiro dos Reis, 42 anos e Carlos Roberto da Silva, 50 anos. As prisões foram realizadas com o apoio do 19º BPM (Copacabana).

Segundo a Polícia Civil, o grupo roubava cargas pequenas com um veículo Línea preto.

