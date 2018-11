Polícia prende massoterapeuta suspeita de fazer procedimento cirúrgico irregular

Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, na manhã de hoje (12), a massoterapeuta Simone Costa, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Ela foi presa em casa e vai responder por lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da medicina, por ter feito procedimento cirúrgico em cliente, deixando-a com uma deformidade permanente.

O delegado Adriano Legal disse que os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Simone, mas não encontraram nenhum material para cirurgias estéticas.

“Ela já esperava que fosse presa e não resistiu. E provavelmente se livrou de todo o material que tinha em casa. Mas o que ela fez é crime. Deixou a cliente com deformidade permanente”, disse o delegado, enquanto levava a massoterapeuta para a delegacia.

No fim de outubro, a comerciante Angela Pedrosa foi internada no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, em função de um procedimento estético suspeito. Ela quis aumentar o bumbum pela segunda vez e se submeteu a um procedimento cirúrgico em casa, que teria sido feito por Simone Costa. Angela deu entrada com infecção grave na região glútea, que se transformou em necrose.

Segundo o delegado, após os depoimentos ele percebeu que Simone mentiu sobre o número de pacientes que já atendeu e os lugares de trabalho, assim como omitiu quem era o fornecedor do produto utilizado para aumentar os glúteos.

“Eu confrontei o depoimento da Simone com o de duas vítimas que estão no hospital internadas é uma terceira pessoa que será ouvida hoje, e percebi que ela mentiu muito. Esse quadro todo novo aí fez com que a gente entendesse relevante a prisão dela”, explicou o delegado Adriano Leal, titular da 35a DP (Campo Grande).

“Ela está sendo interrogada agora, para que revele quem fornece. Existem outras pessoas que aplicam esses produtos”, disse Leal.