Polícia prende ‘Ligeirinho’ do tráfico da comunidade do Castelar

Apontado pela polícia como um dos líderes do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo, o suspeito, conhecido como “Ligeirinho”, foi encontrado ontem pela polícia na Rua Batista Motinha, no bairro São Vicente.

O bandido é conhecido por ostentar armas e seu estilo de vida nas redes sociais. A prisão ocorreu numa ação conjunta das polícias Militar ((39º BPM) e Civil (54ª DP). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.