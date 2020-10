Polícia prende ladrão por furto em restaurante na Lapa, Centro do Rio

Agentes do Programa Lapa Presente prenderam Allan de Oliveira, de 45 anos, na noite do último sábado. Ele é acusado de furtar o celular do funcionário de um restaurante da Lapa, Região Central do Rio, dentro do estabelecimento. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o aparelho é levado por Allan.

Por volta das 23h30, os policiais que cuidavam da segurança no bairro receberam as imagens por meio de um aplicativo e começaram a fazer buscas na região. Allan foi encontrado e detido quando estava próximo aos Arcos da Lapa.

Ele foi levado para a 5ª DP (Gomes Freire) onde foi autuado no crime de furto. O celular, que era a ferramenta de trabalho do funcionário, não foi encontrado.