Foto: Bruna Lemos

Uma ação conjunta dos policiais do serviço reservado da 1ª UPP do 14º BPM do CPP e do 39º BPM cumpriram um mandado de prisão na manhã de hoje contra Luiz Felipe Pereira de Paula de 24 anos, segundo informações dos policiais o mandado de prisão contra Luís Felipe foi cumprido na estrada da China em Belford Roxo, ele é acusado de assalto à mão armada e aliciamento de menores 157.