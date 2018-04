Polícia prende criminosos acusados de roubar Casas Bahia, em Santa Cruz

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Os Policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) e do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam ontem, os acusados de roubar uma loja Casas Bahia em Santa Cruz, na Zona Oeste. Eles foram identificados como Jefferson Willian Barbosa, 20 anos, e Leandro Costa Miranda, 27 anos. De acordo com a polícia militar, o roubo ocorreu por volta das 13h e envolveu cinco bandidos que levaram 86 aparelhos telefônicos do estabelecimento. Os homens foram presos na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy.

