Polícia prende aliciador do jogo Baleia Azul em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

O suspeito confessou aos policiais que aliciou 30 pessoas, com idade entre 9 e 16 anos.

A Polícia Civil realizou uma mega operação na manhã da última terça feira (18), afim de prender supostos participantes do jogo Baleia Azul, uma corrente que tenta induzir virtualmente seus participantes, ao suicídio por meio de 50 desafios. O suspeito

Matheus Silva, de 23 anos, foi preso na favela Nova Era, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele confessou aos policiais ser um dos curadores do jogo no Brasil e ter aliciado 30 pessoas. Entre as vítimas está uma criança de 9 anos e uma adolescente que desenhou o símbolo do jogo no púbis.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Alexandre Abrahão, da 1ª Vara Criminal, e o objetivo é identificar e prender supostos “curadores” do jogo. Algumas das vítimas, ao tentarem deixar o jogo, foram ameaçadas por essas pessoas.

Leia essa matéria completa na edição de quarta feira (19)…