Polícia prende 36 pessoas por briga de galos em Duque de Caxias

Foto: Divulgação

Os policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) prenderam em flagra, ontem, domingo, 36 pessoas em uma rinha de galo em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, os presos estão entre organizadores e participantes da briga. Com eles, foram encontradas cinco armas, sendo três carabinas, dois revólveres, e munição. No local ainda havia ainda ringues para as disputas.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (12) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.