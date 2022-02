Polícia prende 20 suspeitos em operação do ‘Cidade Integrada’

A Polícia Civil do Rio prendeu 20 suspeitos durante uma operação realizada hoje (14) para combater a milícia nas comunidades da Muzema, Rio das Pedras e Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte do programa Cidade Integrada, instalado no dia 19 de janeiro nas três comunidades, além do Jacarezinho, na Zona Norte.

Um suspeito foi preso a partir de uma investigação da Delegacia de Serviços Delegados (DDSD) que identificou que a milícia de Rio das Pedras está envolvida em um esquema de desvio de combustíveis da Petrobrás.

De acordo com o constatado pela Perícia do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), o tanque do caminhão possui um dispositivo interno que, ao ser acionado, retém parte do combustível, fazendo com que a quantidade do produto entregue ao posto seja menor do que a constante da nota fiscal.

O produto desviado seria entregue a depósitos clandestinos da gasolina e óleo diesel pertencentes a milicianos, que obtêm altos lucros com a venda desse combustível desviado.