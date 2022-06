Polícia monta esquema de segurança pra guardar embarcação de Bruno e Dom

AMAZONAS – A embarcação que transportava o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, encontrada no rio Itacoaí na noite do último domingo (19), foi retirada do porto de Atalaia do Norte na segunda-feira (20). A lancha foi levada para um galpão. A polícia montou um esquema de segurança para guardar a embarcação no novo local.

Segundo a Polícia Civil, a lancha deverá passar por um processo de reconhecimento por integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), e posteriormente passará por perícia técnica.

A embarcação foi encontrada exatamente no perímetro indicado por Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, preso no sábado (18). Ele é um dos oito suspeitos de ter participado dos assassinatos de Bruno e Dom. Além de Jeferson, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, também foram presos.

A equipe de investigações informou que a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio. A operação para encontrar a lancha durou cinco horas. Além do casco da

embarcação, também foram encontrados um motor Yamaha 40 hp, quatro tambores que eram de propriedade do Bruno, sendo três em terra firme e um submerso.

No dia 9 de junho, a Justiça decretou a prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, que confessou o crime no dia 15, um dia após o irmão Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, ter sido preso. Também no dia 15 de junho, a Justiça decretou a prisão

temporária de Oseney. Os três suspeitos seguem detidos na carceragem da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia de Norte.

Mortos com munição de caça

Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou, neste sábado (18), que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos a tiros, com munição de caça.

Segundo a análise, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez, no tórax.