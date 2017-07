Polícia Militar inaugura cabine no Arco Metroploitano

Foto: Divulgação

Resultado foi uma iniciativa do vereador Carlinhos BNH. O equipamento vai reforçar o policiamento em uma regão crítica da rodovia.

Conhecida como uma das rodovias mais inseguras do Rio de Janeiro, o Arco Metropolitano ganhou na tarde de quarta feira (19) uma cabine entre os kms 69 e 70. Instalada no trecho de Nova Iguaçu, sentido Itaguaí, servirá como base para policiais no combate a crimes como assaltos e o roubo de cargas, que têm ocorrido com frequência na região.

A alocação do destacamento na Estrada de Adrianópolis, no bairro Santa Rita, entre os kms 69 e 70 da pista sentido Itaguaí, está alinhada ao combate a crimes na região e será um ponto de apoio para ações policiais desenvolvidas na via.

Desde a inauguração, motoristas que passam pelo Arco reclamam da insegurança na via, a falta de iluminação e de manutenção. A obra foi inaugurada em 2014 e custou R$ 2 bilhões. O local foi projetado para receber 30 mil veículos por dia, mas atualmente recebe só a metade, 15 mil.

