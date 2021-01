Polícia Militar apreende mais de 100 kg de maconha em Itatiaia

Policiais militares apreenderam na noite do último sábado, 111 kg de maconha em Itatiaia, no Sul Fluminens. O caso aconteceu na Estrada Jardim Lugano, no bairro Jardim Lugano.

De acordo com a corporação, após denúncias, os agentes foram até o local e abordaram um carro. Dois suspeitos conseguiram fugir, mas um jovem de 21 anos foi preso no local. Após revista no veículo do suspeito, foram encontrados 128 tabletes de maconha.

Os policiais também foram até a casa de um dos fugitivos e encontraram mais 20, totalizando 148 tabletes, o que equivale a 111 kg de maconha. O suspeito foi conduzido para a 99ª Delegacia de Itatiaia, onde foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas, permanecendo preso.