Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas na Zona Norte do Rio

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais militares do 41º BPM (Irajá), na manhã de ontem, em uma comunidade do bairro Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

A apreensão foi feita durante uma ação contra traficantes que atuam na região. Além das drogas, os policiais apreenderam cadernos com anotações dos traficantes e rádios de comunicação. A apreensão foi encaminhada para a delegacia da região. A corporação não sobre prisões durante a ação.