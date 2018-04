Polícia Militar apreende 92 máquinas caça níqueis em Bonsucesso após denúncia

Foto: Divulgação

Noventa e duas máquinas caça níqueis foram apreendidas ontem (05) por policiais militares do 22º BPM após informações do Disque Denúncia sobre realização de jogos de azar em Bonsucesso, na Zona Norte.

Segundo os policiais, a veracidade da denúncia foi confirmada no momento em que identificaram haver um bingo clandestino na Avenida Paris, próximo a uma boate. Quando entraram no estabelecimento, contabilizaram 92 máquinas caça níqueis, identificaram seis apostadores e dois funcionários no local. Todo o material apreendido foi encaminhado à 21ª DP.

Vale reforçar que qualquer atividade criminosa pode ser denunciada ao Disque Denúncia, pelos telefones 2253 1177 (capital), 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou pelo APP “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido.