Polícia investiga se imagens de vacina vendida em Madureira são falsas

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro instaurou inquérito para investigar a informação publicada em redes sociais de que ambulantes de Madureira, na Zona Norte, estariam vendendo supostas vacinas para cura e tratamento da Covid-19.

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram diligências na região e constataram que não há comercialização do medicamento e suspeitam que a informação veiculada sobre a venda da vacina no local seja falsa.

No post, que usa a foto de uma vacina chinesa, um produtor cultural do bairro escreveu que tinha visto camelôs de Madureira vendendo o produto a R$50 e que com mais R$10, o comprador ainda conseguia a aplicação. E a história viralizou nas redes.

Segundo a agência reguladora Anvisa, as denúncias de venda de vacinas estão sendo investigadas também pela Polícia Federal. A nota diz ainda que “nesse momento não é possível compartilhar informações relativas às investigações em curso”, sobre a veracidade da informação.