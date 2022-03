Polícia investiga se homens mortos em carro na Zona Oeste do Rio fazem parte da milícia

A Polícia Civil investiga se os dois homens que foram carbonizados dentro de um carro, perto da Estação Cesarão 3 do BRT, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, integravam a milícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Segundo informações, na noite da última segunda-feira (28), uma rajada de tiros assustou os moradores de Santa Cruz. Na Avenida Cesário de Melo era possível ver o carro em chamas.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou dois corpos carbonizados. As vítimas ainda não foram identificadas. No chão, cápsulas de fuzil. E muitas marcas de tiros na lataria do carro.

De acordo com testemunhas, o crime é mais um capítulo da guerra entre grupos de milicianos rivais que disputam territórios da Zona Oeste do Rio. Nos últimos dez dias, pelo menos quatro pessoas foram mortas na região.

De um lado a quadrilha de Danilo Dias Lima, o “Tandera”. Do outro, o bando de Luís Antônio da Silva Braga, o “Zinho”, irmão de Ecko. Os dois estão foragidos e procurados pela polícia. Os grupos chefiados pelos dois criminosos disputam territórios da Zona Oeste carioca.

Morto em emboscada

Em 19 de fevereiro, o miliciano Vladimir Melgaço Montenegro, o Bibi, foi morto em uma emboscada. Ele chefiava a comunidade Jesuítas, em Santa Cruz. No carro, também estavam uma mulher e um homem. Os dois também morreram.

No dia 23, o ex-policial militar Alexandre Almeida Costa foi baleado e morto na posta de casa, também em Santa Cruz.

No último domingo (27), PMs foram chamados a um bar em Paciência aonde três homens encapuzados e com fuzil saltaram de um carro e mataram outro homem que estava com a família. A DHC também investiga se esses crimes teriam relação com as disputas de territórios dos milicianos.