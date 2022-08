Polícia investiga roubo de caminhão com uniformes do Fla na Baixada

O roubo da carga de uma carreta que transportava centenas de camisas oficiais do Flamengo, além de jogos de uniformes de treinos está sendo investigado pela Polícia Civil. Avaliados em mais de R$ 1,6 milhão, os produtos transportados. O assalto ocorreu na última quarta-feira (24) na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Até agora, o material não foi recuperado.

Segundo a polícia, a carreta, que vinha de São Paulo, passou pelo Arco Metropolitano e foi interceptada por um carro preto na pista sentido Rio da Washington Luís, na altura da Vila São Luís. Um dos bandidos invadiu a cabine do veículo de carga. Após acionar um bloqueador de sinais para evitar que a carreta fosse rastreada, ele obrigou o motorista a dirigir até uma comunidade do Jardim Gramacho, área onde durante anos funcionou um aterro sanitário. Ao chegar no local, a carga foi retirada pelos bandidos.

O motorista foi liberado com a carreta e, em seguida, pediu auxílio a policiais rodoviários federais e policiais militares. O caso foi registrado na Delegacia de Roubo e Furtos de Cargas ( DRFC). A unidade está encarregada de apurar a autoria do assalto e ainda de tentar recuperar o material roubado.