Polícia investiga jogo de futebol em área de tráfico com prêmio de R$ 50 mil

A Polícia Civil analisa imagens de um jogo de futebol, ocorrido no último domingo, na comunidade da Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, onde jogadores aparecem exibindo diversos maços de dinheiro. Segundo investigadores da 72ª DP (Mutuá), a região é controlada pelo tráfico de drogas.

Na propaganda que circulou na internet, há a informação de que a partida entre os times Brejal F. C. e Malvadão Futebol Clube, chamado ‘Clássico do Milhão’, renderia R$ 50 mil ao vencedor, conforme divulgado pelo portal G1. No momento, os policiais também cruzam informações com bancos de dado de inteligência para tentar identificar os envolvidos. Os crimes em apuração são: associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo.