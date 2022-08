Polícia investiga ameaças em briga por terreno envolvendo falso proprietário

Um terreno adquirido em Saquarema, na Região dos Lagos do RJ, virou caso de polícia depois que um pedreiro decidiu declarar-se proprietário usando meios nada legais para esse fim. O caso, que aconteceu no dia 5 de agosto, é investigado pela 118ª Delegacia de Polícia (Araruama) após o verdadeiro comprador denunciar que foi ameaçado de morte pelo acusado.

A vítima é David da Silva Geraldeli Barros, de 35 anos, que recentemente comprou um terreno localizado no Balnéário Jaconé, em Saquarema. À polícia, ele relatou que no dia do fato, por volta das 17h, estava cercando o lote quando o acusado, identificado como Adriano do Nascimento Vieira, se aproximou e, de forma hostil, perguntou o que ele estava fazendo no local: “O que você está fazendo nesta p****? Esse

lote é meu, vagabundo”, disse. O clima de tensão aumentou quando o acusado gritou em tom truculento: “Vou te encher de tiro, se você não meter o pé” (sic).

Destruiu o cercado

Ainda de acordo com o termo de declaração, o proprietário do terreno tentou dialogar com o agressor, mas sem sucesso porque o homem, bastante nervoso, gritava para ele se retirar do local, do contrário levaria um tiro.

Temendo ser agredido ou até ser morto, David pegou algumas ferramentas com as quais trabalhava e deixou o terreno. Na delegacia, a vítima relatou que o acusado retirou todos os troncos que davam sustentação à cerca que ele havia acabado de instalar no entorno do lote.

Falsificação de documentos

Após relatar o episódio com o ex-proprietário do terreno, David soube que não era a única vítima do acusado. Andylson José contou que vem tendo problemas recorrentes com Adriano que, segundo ele, estaria vendendo terrenos no local de maneira arbitrária, sem autorização dos proprietários legais.

Ainda de acordo com o homem que vendeu o terreno, o acusado chegou a falsificar documentos de escrituras para se apossar de vários lotes, conforme declarado no registro de ocorrência aberto na delegacia de Saquarema (124ª DP) sob o número 124-02444-2022.

O crime praticado por Andriano é qualificado como esbulho possessório, que é caracterizado pela perda da posse ou da propriedade de um determinado bem, através de violência, clandestinidade ou precariedade.