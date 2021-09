Polícia indicia vizinha acusada de ofender filho autista de músico

Uma idosa que ofendeu o filho do baterista do grupo Molejo foi indiciada por injúria. Cristiane Sales, mãe de George Valentin, de 7 anos, que é autista, presenciou as ofensas contra a criança e também contra o marido, Jimmy, que em dado momento, passou a ser alvo das injúrias da mulher.

“Começou a querer me identificar através do meu filho. Que ele seria um doente, uma criança com problemas. E como eu não atendi nessa identificação, ela também perguntou se era o filho de um preto, um pagodeiro, favelado, pai de uma criança doentinha”, disse Cristiane.

O delegado Alessandro Petralanda, da 32ª DP (Taquara), na Zona Oeste do Rio, enviou o caso para a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Madureira e Jacarepaguá, que vai analisar o inquérito e decidir se denuncia criminalmente a idosa ou não.

Ao saber da conclusão do inquérito, o músico se disse satisfeito, mas que espera que esse seja só o primeiro passo do caso. “Espero que o caso não fique impune. Se eu deixar para lá, vou estar virando as costas para tudo aquilo que eu acredito, e para outros Georges também. Meu filho não pode crescer achando que ser ofendido é normal. Vamos até o final com isso aí”, disse Jimmy.