Polícia indicia vereador por importunação e assédio sexual

A Polícia Civil indiciou o vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro (PL) pelo crime de importunação sexual e assédio sexual no inquérito da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, instaurado no final de março.

De acordo com a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da especializada, o Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o político à Justiça no dia 14 de junho. Ele é alvo da investigação que apurava assédio sexual contra a ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos, e importunação sexual contra outros funcionários, entre eles Heitor Monteiro de Nazaré Neto, de 21, e Mateus Souza de Oliveira, de 21.

Monteiro enfrenta um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara Municipal dos Vereadores do Rio por conta das denúncias. “O inquérito do Gabriel Monteiro (já foi relatado). Eu indiciei ele pelos dois crimes (importunação sexual e assédio sexual), relatei e encaminhei para o Ministério Público e ele já foi, inclusive, denunciado”, disse a delegada, que completou: “Nove pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil”.

Em nota, o Ministério Público do Rio afirmou que o procedimento está sob sigilo e não poderia passar mais detalhes sobre o indiciamento.