Polícia indicia homem que se passava por sub da Saúde para aplicar o “boa noite Cinderela”

Alessandro Alves de Souza se passava por subsecretário estadual de Saúde para entrar em hospitais e UPAs e subtrair receituários de remédios controlados. Ele foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de roubo, falsidade ideológica e tráfico de drogas em operação de busca e apreensão realizada na manhã de ontem. A Justiça negou o pedido de prisão feito pela Delegacia de Defraudações.

A busca e apreensão se estendeu também endereços ligados a Regina Cely Sampaio Guimarães, que se passava por chefe de gabinete do impostor. Ambos moram em Magé.

Segundo a especializada, Alessandro aproveitava da confiança obtida entre os funcionários das unidades de saúde para levar receitas médicas de hipnóticos e ansiolíticos e depois usá-los em vítimas de crime contra o patrimônio. A finalidade era obter as medicações em larga escala para praticar crimes de roubo denominados “boa noite Cinderela”.

O delegado titular Alan Luxardo disse que a dupla já vinha praticando esses golpes desde o ano passado. “Os dois atuavam em hospitais do Rio, da Baixada Fluminense e da Região dos Lagos. São crimes graves de penas bem elevadas. Se condenados, a pena pode passar de 15 anos. No ano passado, pessoas vieram aqui informando que desconfiavam de um homem que entrava nos hospitais dizendo ser subsecretário. Conseguimos um vídeo dele e fizemos a identificação. Depois, ao ir em outros hospitais e ver mais vídeos, percebemos que a atuação dele ocorria em todo o Estado do Rio”, disse.