Polícia identifica três bandidos homens que assaltaram shopping

Três dos 12 suspeitos que realizaram um assalto ao shopping de luxo Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram identificados pela Polícia Civil. Durante a ação, a quadrilha fez uma mulher de escudo humano e o segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, foi baleado no rosto e morreu.

De acordo com o jornal Extra, um dos ladrões foi identificado como o traficante Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy. Em nome dele, existem 13 mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio. Um cartaz divulgado pelo Disque Denúncia (21 2253-1177) oferece R$ 50 mil de recompensa para quem ajudar na localização dos criminosos.

Entre os assaltantes, estariam criminosos vindos da Vila Kennedy, comunidade no bairro de Bangu e da Favela Nova Holanda, na Maré, zonas Oeste e Norte da cidade, respectivamente. Entre a Nova Holanda e o Village Mall, os criminosos percorreram cerca de 48 km, caminho feito por motocicletas.

Responsável por controlar o tráfico da Nova Holanda, Motoboy é suspeito de ter dado apoio e abrigo para os assaltantes que executaram a ação. Ele já foi investigado por participação em roubos milionários.

No assalto ao Village Mall, já se sabe que os criminosos chegaram horas antes do assalto. Eles acompanharam a movimentação de clientes, seguranças e pararam para tomar um café em frente à joalheria. Um dos criminosos chegou a tomar um capuccino.

Como foi a ação

Segundo relatos, três homens renderam dois atendentes da cafeteria e seguiram com eles até a Sara Joias, onde realizaram o roubo. Dentro da loja, um quarto assaltante se juntou ao grupo. Armados com pistolas, os quatro renderam os funcionários da joalheria.

As vítimas foram levadas até o cofre da loja, onde os criminosos roubaram relógios de luxo, das marcas Rolex e Cartier. Eles atiraram na vitrine antes de fugir com uma sacola cheia de joias.