Polícia Federal prende traficante com 50kg de cocaína

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última quinta-feira, um homem de 26 anos que transportava 50kg de cocaína, em Seropédica, O criminoso foi rendido durante uma blitz na região. Os agentes tiveram o apoio do cão farejador Apollo, que sinalizou a presença dos 45 tabletes da droga que estavam escondidos no painel do veículo SUV.

O motorista será encaminhado para o sistema prisional do Rio e responderá por tráfico de drogas.