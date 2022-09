Polícia fecha cerco contra o tráfico de armas no Rio de Janeiro

Agentes da 25ª DP (Engenho Novo) iniciaram nesta quinta-feira (29), na Zona Norte do Rio, a primeira fase da Operação Ópla, para combater o tráfico de armas. Cumprindo mandados expedidos pela 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, as equipes apreenderam quatro fuzis, quatro pistolas, um revólver, dezenas de carregadores, munições e acessórios para armas de fogo. A residência estava vazia.

O delegado Alessandro Petralanda, titular da distrital, informou que a polícia busca confirmar a forma como os armamentos apreendidos foram adquiridos e como eles teriam sido usados. “É um tipo de crime que vem ocorrendo bastante. Pessoas que tem o CAC (registro que permite a obtenção legal de armas de fogo) acabam comprando além do que é permitido e repassam, revendem, para organizações

criminosas”, explicou o delegado.

Cinco pessoas são investigadas, entre as quais um homem com CAC. As próximas fases da operação têm como objetivo identificar outros envolvidos, colecionadores ou parte de uma organização criminosa, e descobrir o número de armas e munições adquiridas dessa forma no último ano e o destino que elas tiveram.