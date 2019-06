Polícia fecha cerco a roubo de veículos em áreas da Baixada Fluminense

Operações efetuaram prisões em dois municípios da região. Em Nova Iguaçu, quadrilha suspeita de praticar assaltos vai parar atrás das grades.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, as polícia Civil e Militar desencadearam uma operação para fechar o cerco contra o roubo e receptação de veículos na Baixada Fluminense. Na tarde da última terça-feira, os agentes prenderam quatro suspeitos pela prática criminosa no bairro Comendador Soares. Eles foram identificados como Sérgio Luiz Lopes Monteiro, Fabiano Edmundo da Silva, Guilherme Lima Torres e Robert Luiz Almeida da Silva.

Durante a ação, os agentes recuperaram três veículos produtos de roubo, que serão encaminhados ao Palio Legal. De acordo com a policia, Fabiano, Guilherme e Robert são apontados em investigações como suspeito de praticar assaltos na Baixada. O núcleo de roubo e furtos da 56ª DP (Comendador Soares), que efetuou as prisões, aguarda o comparecimento de outras vítimas para reconhecimento pessoal dos marginais que ficarão a disposição da Justiça.

Preso após monitoramento

Ainda na madrugada de ontem, PMs da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) deflagraram uma operação com objetivo de localizar e prender outro investigado por envolvimento com o roubo de veículos. Luís Gustavo Conceição Lima Cesar da Silva , conhecido como ‘Cesinha’, estava sendo monitorado através de Operação de Inteligência do órgão, após roubar a moto e o celular de uma cabo da PM na porta da sua residência em Meriti.

O suspeito foi capturado na Rua Capivari, depois que a militar ligou para o seu celular e o marginal atendeu, exigindo o resgate de R$ 3 mil pela motocicleta e pelo celular da agente. Houve uma negociação e a equipe se posicionou no local marcado, onde o mesmo foi capturado. Durante a ação ele ainda atirou contra os policiais.

A moto e o celular da vítima foram recuperados. Segundo a polícia, Cesinha é reincidente no tipo de crime e já foi condenado por roubo majorado (emprego de arma e uso de violência contra a vítima), onde cumpriu pena no sistema carcerário, sendo libertado em 2016.

O criminoso foi reconhecido pela PM como o autor que efetuou o roubo com o uso de pistola. A ação contou com o apoio do (Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da supervisão de um oficial do 21º BPM (São João de Meriti). A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia do município (54ª DP). Com a prisão de Cesinha, a SIA/CPP contabiliza 46 marginais monitorados e presos de janeiro a junho deste ano.

Fonte: Polícia Civil