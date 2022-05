Polícia fecha cerco a fraudes em licitações públicas no RJ

Operação contra esquema na concorrência para locação de veículos para órgãos públicos tinha o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na sexta-feira (6) a Operação Delaminados de combate a fraude na licitações para locação de veículos para órgãos da administração pública do do RJ. A ação envolve agentes do Departamento Geral de Combate à Corrupção, do Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e teve o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão em endereços de investigados ligados ao esquema.

Segundo as investigações da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), as concorrências eram relacionadas à prestação de serviços em órgãos da administração pública, como Centrais de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem).

Ainda segundo a Sepol, o inquérito do DGCOR-LD investiga “fortes indícios de estrutura organizada de empresas de fachada, com o intermédio de pessoas e divisão de tarefas, para cometimento de diversos crimes de fraude a licitações para obter vantagem econômica”.

Investigados já eram alvos de outros procedimentos

Durante as investigações verificou-se que as empresas já constavam de outros procedimentos policiais, em que também eram apurados crimes de fraude em licitações e organização criminosa, “atuando em conluio e com o mesmo modo de operação”.

Possíveis fraudes em três pregões eletrônicos para locação de veículos automotores, carros blindados e caminhonetes foram identificadas em um relatório elaborado pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE). A Sepol explicou que as fraudes contaram com a participação de diversas empresas, com contratações no valor de aproximadamente R$ 4,5 milhões. (com Agência Brasil)