Polícia fecha cerco a ferro-velho e faz apreensão de uma tonelada de cobre e alumínio

Policiais da 41ª DP (Tanque) apreenderam uma tonelada de cobre e alumínio em um ferro-velho em Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã de hoje (22). De acordo com as investigações, comandadas pelo delegado Reginaldo Guilherme, o material seria roubado. Uma pessoa foi presa.

A área de inteligência da delegacia recebeu informações de que o preso seria responsável por coletar os metais de pequenos ferros-velhos, que os adquiriam de forma ilícita, pois teriam sido roubados de empresas de energia e telecomunicações.

O preso se apresentou como dono do local e de um caminhão que estava carregado com diversos fios na porta do ferro-velho. Questionado sobre a origem do material, ele explicou que recolhia em vários locais para vender a um comerciante por R$ 65 mil.

O homem, que foi preso em flagrante, tem duas anotações criminais: receptação qualificada e formação de quadrilha. No ferro-velho foram encontradas também placas de veículos roubados.