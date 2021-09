Polícia faz operação na linha férrea da SuperVia

Policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) apreenderam um simulacro de arma de fogo, oito facas, 51 celulares, sete tablets, 50 maços de cigarro e 50 isqueiros durante ação para intensificar o patrulhamento na malha ferroviária. A operação foi realizada entre as estações Maracanã e Mangueira, na Zona Norte. O material foi encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira).

As equipes policiais atuaram entre as estações ferroviárias verificando ocorrências de práticas ilícitas, como roubos, furtos ou tráfico, além das situações envolvendo danos ao patrimônio. Além das apreensões, construções de tapumes e lonas foram desfeitas e entulhos foram removidos.

O (GPFer) contou com apoio de homens do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e agentes de órgãos municipais, como a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (Comlurb) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).