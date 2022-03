Polícia faz operação em areais explorados pela milícia na Baixada Fluminense

Dois areais foram interditados em Seropédica, na Baixada Fluminense, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, na manhã de hoje (10). O objetivo da ação é reprimir a exploração clandestina do material pela milícia.

Na ação realizada por agentes da 48ª Delegacia de Polícia (Seropédica) e militares do serviço reservado (P2) do 24º BPM (Queimados), quatro pessoas acabaram presas. Além das prisões, foram apreendidos um caminhão e uma retroescavadeira.

Segundo a delegada Isabelle Conti, titular da distrital, o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) foi acionado para aplicação de sanções de caráter administrativo. ”

A operação está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e pelo Governo do Estado do Rio e tem por objetivo asfixiar as atividades financeiras dos grupos paramilitares”, ressaltou.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar Seropédica uma cidade mais segura. A população pode usar os seguintes canais para denunciar:

Disque Denúncia (21-2253-1177) e WhatsApp do mesmo serviço (21-96802-1650). O sigilo é garantido.