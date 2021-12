Polícia faz buscas para tentar encontrar assassino de PM

Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram buscas no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, na tarde de hoje (8), para encontrar o suspeito de matar o subtenente Rogério da Silva Brandão, de 58 anos. O agente foi baleado na cabeça, pela manhã, durante um patrulhamento na Avenida Nazaré, em Anchieta. Ele chegou a ser socorrido, em estado grave, para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, mas não resistiu ao ferimento. Ele deixa esposa e duas filhas.

Os policiais tiveram o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). “Pedimos ao criminoso para que se entregue à polícia”, disse a Polícia Militar por meio de sua conta oficial no Twitter.

O secretário da Polícia Militar, Cel Luiz Henrique, também falou sobre as buscas pelos responsáveis: “Não vou permitir que este crime fique impune e todos os esforços da Polícia Militar serão feitos para que os assassinos sejam encontrados”.

O veículo Toyota Hillux Vermelho, utilizado pelo bandido, foi localizado na Rua Nelson Meireles Neto, em Guadalupe. No vidro do automóvel utilizado pelo suspeito, constam marcas de tiros e consta como roubado em uma ocorrência registrada na 57ª DP (Nilópolis).

Segundo o proprietário, o carro foi roubado na Rua Joaquina Albuquerque, próximo ao Supermercado Cristal, em Nilópolis. A vítima contou que foi rendida por dois homens e havia outro carro na cobertura, de placa não identificada.

Rogério estava na corporação há 26 anos. Segundo a Polícia Militar, apenas este ano, 53 policiais militares morreram em situações violentas no estado, sendo 16 em serviço, 26 na folga e 15 policiais inativos. Ainda não há informações sobre o enterro do agente.