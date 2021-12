Polícia estoura sítio de quadrilha de tráfico internacional de drogas

A Polícia Civil estourou um sítio pertencente a uma quadrilha de tráfico internacional de drogas na manhã de ontem, no bairro Brisa Mar, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo os agentes que fizeram a apreensão, estima-se que tenha pelo menos 50kg de cocaína em cada uma das cinco malas encontradas no local, chegando a cerca de 250kg ao todo. Dados de inteligência apontam que a droga seria colocada em um navio com destino a Europa. Duas pessoas foram detidas para prestar depoimento.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apura se o grupo também distribuía drogas dentro do território estadual com destino às facções locais do tráfico. A suspeita é de que se trate de uma quadrilha especializada em remessa de cocaína da América do Sul para a Europa, passando pelo Brasil.

Esquema pelo mar

As investigações também mostraram que o esquema funcionava com o transporte da droga, que saía de países fornecedores de cocaína pura (Bolívia e Colômbia) para municípios praianos do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, eram acondicionadas em malas embaladas e com pesos que seriam então içadas por tripulantes participantes do esquema, burlando a fiscalização portuária.

O quilo de cloridrato de cocaína, cocaína 99% pura, tem valor estimado em 42 mil euros no local de entrada na Europa, que é normalmente na Bélgica, mas que pode chegar a 75 mil euros em Países do Leste Europeu.

A cocaína, farinha ou pó, conhecida quimicamente como cloridrato de cocaína, é uma substância sob a forma de um sal, solúvel em água e sem presença de impurezas, e que por isso possui maior valor agregado ao produto.

Investigação sobre origem e distribuição

A modalidade de içamento ou pescaria já é conhecida pela polícia, que agora trabalha para elucidar a origem e distribuição da droga, além da identificação de todos os participantes da organização criminosa.

As investigações continuam por parte da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), que irá apurar a distribuição local enquanto dados da ocorrência serão compartilhados com a DRE da Polícia Federal para determinar a origem de entrada no território nacional e local exato de destino.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias.