Foto: Reprodução Facebook

Durante uma ronda escolar, na noite de ontem, agentes de Barra Mansa prenderam dois suspeitos que saiam do interior de um CIEP, no bairro Bocaininha. No interior do banheiro escolar, os policiais encontraram uma bolsa com 49 sacolés de cocaína.

