Polícia encontra drogas dentro de Ciep da prefeitura na Zona Norte do Rio 

Um grande carregamento de drogas foi encontrado manhã de ontem dentro do Ciep Mestre Cartola, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Os entorpecentes que estavam em galões, divididos entre maconha e cocaína, foram apreendidos por policiais militares durante uma mega operação no Complexo de Israel.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também apreendeu dois fuzis, sendo um deles desmontado, peças de armamento de guerra, granada, munição e tabletes de maconha no Beco do Geraldo, em Parada de Lucas.

Um bandido da Cidade Alta, mais conhecido como ‘Passarinho’, foi preso por agentes da UPP Barreira, em São Cristóvão, ao tentar fugir da operação. A polícia informou que ele é apontado como um dos principais ladrões de carga da região.

Agentes do 16º BPM (Olaria) e do Comando de Operações Especiais (COE) foram mobilizados para uma operação para retirar barricadas e localizar armas e drogas. O Complexo de Israel engloba cinco comunidades da Zona Norte do Rio: Cidade Alta, Cinco Bocas, Parada de Lucas, Pica-pau e Vigário Geral

Bandido faz menção à Bíblia

A região é dominada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, de 35 anos. O criminoso tem 35 anotações criminais. Já foi investigado, indiciado e denunciado, mas segue foragido. Sob ordens dele, traficantes pintam em muros símbolos do Estado de Israel, como a bandeira do país, e até a Estrela de Davi. A facção do traficante domina a favela de Parada de Lucas há décadas. Em 2007, invadiu Vigário Geral, comunidade vizinha.

Peixão responde na Justiça por um ataque a um terreiro de candomblé, em abril de 2019, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O templo ficou destruído e os ocupantes foram expulsos. No muro, os criminosos deixaram uma mensagem: “Jesus é o dono do lugar”.