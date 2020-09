Polícia encontra crianças ao lado dos corpos dos pais em decomposição

SÃO PAULO – Um casal encontrado morto na casa onde morava com os dois filhos, por volta das 2h30 da madrugada ontem na Rua Olga Calil Henah, no Jardim Mirian, Itaim Paulista, Zona Leste paulista. As crianças, de 2 e 7 anos, estavam vivas na varanda da casa. Ainda não é possível informar quantos dias as crianças ficaram na casa com os pais mortos.

Segundo a Polícia Civil, policiais militares foram acionados pelo irmão do homem, que mora em outra casa no mesmo terreno e, ao chegar de viagem, constatou a morte do casal.

O corpo do homem, um peixeiro de 27 anos, foi encontrado caído, em estado avançado de decomposição, no chão da sala. O da mulher, uma atendente de 24 anos, no mesmo estado, foi encontrado na cama.

As crianças foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina, e estão em observação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um líquido encontrado em uma garrafa e outros objetos que estavam na casa foram apreendidos e encaminhados para a perícia. Também foi solicitada perícia para o local e os corpos foram encaminhados ao IML. O caso foi registrado como morte suspeita, pelo 50°DP do Itaim Paulista, que investiga o caso.