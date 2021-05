Polícia encontra arma usada em chacina com cinco vítimas na Região dos Lagos

Vítimas são uma grávida de 9 meses, o bebê, o marido dela, e os sogros.

A Polícia Civil encontrou no último sábado a arma usada no massacre de uma família em Saquarema, na Região dos Lagos do RJ. O objeto foi localizado em uma mata com a ajuda de cães farejadores.

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira no bairro Bonsucesso. Quatro pessoas foram assassinadas. Entre as vitimas Larissa da Costa Souza, de 23 anos (ela estava grávida de 9 meses, e o bebê, que estava na barriga, também morreu); o marido dela Lohan Santos, 22, os pais dele, Jorge Carlos de Andrade, 63, e Rosineia da Costa Santos, 46. Os corpos foram enterrados no sábado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Suspeitos presos

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato já estão presos. A polícia informou que um deles confessou ter participado do crime. A dupla vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte, com agravante na pena por se tratar de um assassinato de uma mulher grávida.

A investigação aponta que o crime teria sido motivado por brigas entre os vizinhos. Depois do assassinato, os criminosos também roubaram os celulares das vítimas.

Dois sobreviventes

Um menino de 4 anos e uma adolescente de 13 que também estavam na casa, sobreviveram porque estavam escondidos nos banheiro. Eles estão sob os cuidados de um tio. Foi a menina que acionou a polícia no momento do crime. O caso continua sendo investigado na 124° Delegacia de Polícia.