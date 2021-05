Polícia cumpre mandados contra milícia que explora imóveis na Muzema

A Polícia Civil do RJ cumpriu nesta segunda-feira (10) oito mandados de busca e apreensão contra a milícia que explora imóveis na Muzema, na Zona Oeste do Rio.

A Operação Caixa de Areia mira suspeitos de lavar dinheiro para paramilitares investigados na queda de dois prédios no bairro, há dois anos, matando 24 pessoas.

A Justiça também mandou bloquear R$ 12,4 milhões em bens. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada.

A investigação apura a lavagem de dinheiro de pessoas que atuavam como “empresários” do ramo imobiliário ilegal na região da Muzema. Em seis meses de investigação, a força-tarefa constatou que os suspeitos movimentaram recursos incompatíveis com a capacidade financeira declarada, com ingresso de grande quantidade de dinheiro vivo em contas bancárias, bem como o uso de empresas de fachada.

Construções irregulares

Dois prédios da Muzema, comunidade localizada no Itanhangá, desabaram na manhã de 12 de abril de 2019. Cada um dos edifícios tinha cinco andares.

Segundo a Prefeitura do Rio, os imóveis eram construções irregulares e chegaram a ser interditados duas vezes.