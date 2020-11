Polícia Civil vai realizar concurso público para mais de 800 vagas

A realização de concurso público para preenchimento de mais de 800 vagas na Polícia Civil do RJ (PCERJ), foi anunciado na última quarta-feira pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski. Ao todo, serão 864 oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. As provas devem ocorrer no primeiro semestre do próximo ano.

As vagas são para perito legista (54 vagas), inspetor de polícia (597), técnico policial de necropsia (16), auxiliar policial de necropsia (12), delegado (47), perito criminal (20) e investigador policial (118). “Vão reforçar o quadro da corporação, deixando claro que é para reposição de vacâncias, o que não desrespeita o Regime de Recuperação Fiscal (RRF)”, disse Castro, lembrando que o governo do Rio vem articulando a aprovação do PLP 101/2020, que prevê um novo regime, com duração de 10 anos.