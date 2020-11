Polícia Civil tem suspeito de feminicídio na Zona Oeste do Rio

A Polícia Civil procura pelo suspeito de assassinar a adolescente Hevelyn da Sant’Anna, de 17 anos, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na última quinta-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste. O responsável, que é ex-companheiro da vítima, a teria ameaçado de morte por mensagens antes de o crime acontecer. As provas serão levadas à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) hoje, pelo pai da menina, Helton da Sant’Ann Rosa.

Segundo ele, o suspeito é conhecido pela família pelo nome de Alexandre Soares, o ‘Novinho’. O crime teria sido motivado porque ele não aceitou a separação. O casal não estava mais junto desde o início do ano, mesmo assim as ameaças à adolescente eram constantes, alegam familiares.