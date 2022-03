Polícia Civil prende suspeitos de integrar quadrilha de estelionatários que atua no RJ

Policiais civis prenderam, na manhã de ontem (3), uma dupla suspeita de integrar uma quadrilha de estelionatários que atuam em todo o Estado do RJ. Eles falsificam documentos para a compra ilegítima de veículos. César dos Santos Rangel e Maxwell da Silva Bastos foram presos em flagrante pelos policiais em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações apontam que César seria o responsável por forjar toda a documentação utilizada no financiamento dos veículos adquiridos pelo grupo. Já Maxwell, que possui mais de 10 passagens pela polícia, é suspeito de fornecer documentos falsos para integrantes da facção criminosa que atua na comunidade do Parque Floresta, em Belford Roxo. Ele também seria o encarregado por retirar os veículos das concessionárias.