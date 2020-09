Polícia Civil prende suspeito de tentar matar namorado da irmã

Policiais da 71ª DP (Itaboraí) prenderam no último domingo um homem acusado de tentativa de homicídio contra o namorado da irmã. Ele foi capturado em Jaconé, município de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo os agentes, a vítima namorava a irmã do acusado e, após depoimento de testemunhas, foi levantado que a família não aceitava o relacionamento, em razão da diferença de idade entre eles – o namorado é 20 anos mais novo. O preso, que é motorista de aplicativo, usou o veículo do seu pai para levar o comparsa até o local em que a vítima estava.

Ainda de acordo com os policiais, o comparsa do acusado atingiu a vítima no rosto, após três disparos efetuados. Contra o preso foi cumprido mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí.

O homem atingido está internado para retirar o projétil do rosto. As investigações prosseguem, com a finalidade de identificar e prender os demais envolvidos.