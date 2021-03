Polícia Civil prende receptadoras de celular na Zona Norte do Rio

Justiça permitiu que a equipe da 52ª DP (Nova Iguaçu) monitorasse a localização do aparelho

A busca por uma receptadora de telefone celular chegou ao fim na última quinta-feira, quando duas mulheres foram presas em flagrante, no bairro Piedade, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, as prisões só foram possíveis graças a uma decisão judicial, que permitiu que a equipe da 52ª DP (Nova Iguaçu) monitorasse a localização do aparelho. A ação foi parte da Operação Hércules, que visa recuperar celulares roubados ou furtados e prender os envolvidos nos crimes.

O trabalho foi desenvolvido ao longo de quatro meses, até que a receptadora finalmente fosse capturada. Tudo começou após uma vítima de roubo registrar a ocorrência por meio da Delegacia Online. A partir disso, os agentes conseguiram identificar a linha de telefone vinculada ao aparelho e enviaram mensagens para a pessoa em sua posse, informando que ela deveria procurar a 52ª DP.

Diante da recusa, os agentes precisaram recorrer à Justiça para conseguir localizar onde estava o celular. A juíza Viviane Tovar de Mattos Abrahão, da 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, foi favorável à estratégia da delegacia.

“Destaque-se que, a longo prazo, o trabalho hercúleo e de ‘formiguinha’ da autoridade policial no intuito de efetivamente recuperar aparelhos telefônicos roubados, pode coibir a prática do crime de roubo e de outros delitos correlatos, bem como inibir o uso do bem subtraído por parte de terceiros que adquiram celulares provenientes de crime”, disse a juíza em sua decisão. Foi a partir deste comentário que a operação foi batizada.

O que os agentes não esperavam era que não fosse apenas uma receptadora, mas duas. As mulheres que vivem juntas, compartilharam o uso do celular e ambas tiveram acesso às mensagens enviadas pela 52ª DP. Após a prisão, as duas pagaram fiança e foram liberadas.

Ampliação de esforços

Desde o final de 2020, a 52ª DP tem ampliado esforços na recuperação de celulares roubados, com a criação de um setor de roubos e furtos especializado neste tipo de ocorrência. A metodologia pioneira já foi apresentada a outras delegacias, e este projeto-piloto pode vir a ser reproduzido em breve. Até o momento, mais de 40 aparelhos foram recuperados.

“Neste caso específico, conseguimos prender duas pessoas que compartilhavam o uso do aparelho e também identificamos quem vendeu o celular para ela. As investigações continuam, agora para chegarmos a todos os envolvidos, inclusive aos responsáveis pelo roubo”, diz o delegado Celso Gustavo Castello Ribeiro, titular da 52ª DP.

O delegado explica que os agentes enviam uma mensagem para os usuários de aparelhos roubados pedindo para que compareçam à delegacia em até 24 horas, com a nota fiscal que comprove a aquisição lícita do equipamento. Quem não devolver o aparelho corre o risco de ser preso em flagrante pelo crime de receptação. Todos os celulares recuperados são devolvidos aos donos.